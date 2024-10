Dopo numerose settimane Oschiri torna Covid-free. La ha comunicato il sindaco Roberto Carta sui social.

Il Comune ha superato "quota 1000 persone a cui è stata somministrata almeno la prima dose di vaccino (1/3 del paese) - racconta -. Al momento attendiamo istruzioni per proseguire con le restanti categorie fragili e poi gli over 70".

"Oschiri è nuovamente senza casi di contagio al Covid-19. Operare bene per la gestione della pandemia e per la salute significa, nell’immediato, tutelare il lavoro e le opportunità lavorative", afferma in occasione del primo maggio.