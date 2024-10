Il grave episodio, che ha coinvolto il personale di un’autopattuglia della locale stazione carabinieri di Oschiri, è avvenuto la sera del 24 agosto.

Durante il turno di controllo, i militari raccontano di aver intimato l’alt a una vettura in transito, il cui conducente non si sarebbe fermato al segnale, ma anzi, si sarebbe precipitosamente dato alla fuga tra le vie dell’abitato. Grazie anche all’intervento risolutivo di un’ulteriore pattuglia di Ozieri, immediatamente entrata in azione a supporto dei colleghi di Oschiri, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato.

Una volta raggiunto, il fuggiasco identificato in M.R. operaio 42enne del posto, avrebbe ulteriormente provato a sottrarsi al controllo fuggendo a piedi. I due militari del radiomobile, poco prima di raggiungerlo, lo avrebbero notato estrarre una pistola dalla parte posteriore dei pantaloni: vista la situazione di pericolo, sarebbe stata immediata la reazione dei carabinieri che avrebbero nuovamente intimato l’alt puntando le loro pistole d’ordinanza e costringendo così il fuggitivo a gettare l’arma e arrendersi, cosa che successivamente è accaduta.

Subito dopo l’arresto dell’uomo, i militari avrebbero provveduto al rinvenimento della pistola lanciata poco lontano dal luogo del fermo: si trattava di una beretta modello 81 calibro 7.65 millimetri. Da quanto riferiscono i carabinieri, l’arma sarebbe in ottimo stato d’uso, pronta per essere armata (il caricatore conteneva otto cartucce) e con il numero seriale di matricola alterato.

Nel corso delle successive perquisizioni, eseguite anche presso l’abitazione dell’uomo, sarebbero state rinvenute numerose munizioni per pistola calibro 7.65 e 9x21, nonché cartucce calibro 12 e calibro 30.06; trattandosi di materiale illegalmente detenuto, i militari hanno effettuato il sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, sarebbe stato portato nella casa circondariale di Sassari-Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Oltre alle inevitabili conseguenze penali, cui dovrà far fronte, il 42enne è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica, inosservanza all’alt dei carabinieri, mancata revisione periodica del veicolo, mancato uso delle cinture di sicurezza, ritiro della patente di guida.