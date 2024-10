Tragedia al km13+900 della SS199 Oschiri-Ozieri.

Un 52enne alla guida della sua moto, BMW 1200, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e nella rovinosa caduta ha urtato contro un palo della segnaletica verticale. L’uomo, Stefano Marconi, consulente finanziario, è deceduto sul colpo.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10:30. Sul posto sono intervenuta i Carabinieri di Ozieri, il personale del 118 e i Vigili del fuoco.