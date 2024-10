“Dopo tre settimane nelle quali il numero dei soggetti positivi è sceso sotto le dieci unità, riscontriamo una ripresa dei contagi da Covid-19.” A parlare è Roberto Carta, sindaco della città di Oschiri.

I DATI - La situazione è questa: “A oggi il numero di positivi da Covid-19 nel nostro paese è pari a 38; nella sola giornata odierna sono stati riscontrati 21 casi di positività al tampone rapido (su 50 somministrazioni).”

LINEE GUIDA PER LA COMUNITÀ - “La struttura comunale rimane a disposizione dei cittadini per favorire la somministrazione dei tamponi, per segnalare i casi di positività al Servizio Igiene Pubblica Assl Olbia oppure ai medici di medicina generale, per supportare i cittadini negli importanti adempimenti burocratici (certificazione di quarantena, certificazione di isolamento per positività al covid-19, aggiornamento green pass). Per qualsiasi esigenza contattare la Polizia Municipale.”