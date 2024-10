Salgono a 12 i casi di positività ad Oschiri, di cui tre emersi da tampone rapido e quindi in attesa di conferma. Chiudono inoltre sino al 24 scuola media e scuola dell'infanzia, come comunicato dal sindaco Roberto Carta nella serata di ieri su Facebook.

"Sabato, ieri e oggi - scrive il primo cittadino - è stata definita la mappatura dei contatti dei nuovi casi di contagio e l'Ats ha iniziato a comunicare con i soggetti interessati e i loro familiari. In data odierna abbiamo svolto ulteriori indagini diagnostiche nei casi in cui il momento dell'ultimo contatto con un positivo è avvenuto da almeno 7 giorni. Dall'esame sono emerse 2 nuove positività al tampone rapido antigenico".

"I cittadini interessati hanno fornito alle autorità sanitarie ogni notizia necessaria e utile alle indagini epidemiologiche in fase di svolgimento. Al momento, quindi, la situazione è questa: 9 casi di positività ufficiali, 3 casi rilevati al tampone rapido da confermare domani mattina tramite tampone molecolare. Tutte le persone in quarantena - prosegue - sono state prese in carico dall'Ats e faranno il tampone quanto prima. Siamo inoltre a conoscenza di contatti di contagio che presentano sintomi da Covid-19. Il numero dei contagiati è quindi destinato ad aumentare nei prossimi giorni".

"Devo anche comunicare che per motivi di cautela e prevenzione ho disposto la chiusura della Scuola Media e della Scuola dell'Infanzia per i giorni 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio 2021. Ho inoltre comunicato che gli alunni della Scuola Media di Oschiri dovranno osservare la quarantena dal 18.01.2021 al 24.01.2021 e che tale provvedimento sarà comunicato direttamente all’Istituto Comprensivo G.E. Lutzu dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Ats Sardegna Assl Olbia".

"Attualmente, quindi, è stata disposta la quarantena per circa 160 persone residenti a Oschiri - fa sapere-. Nei prossimi giorni comunicherò la data di una nuova indagine diagnostica per gli alunni della Scuola Media e per il personale docente e non docente prima del rientro in classe. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, invece, lunedì 25 gennaio potranno riprendere la regolare attività scolastica".

"Il momento - conclude - non è facile e invito tutta la cittadinanza ad attenersi rigidamente alle norme emanate dal governo e finalizzate a tutelare la salute pubblica. Lo stato attuale di criticità è molto serio anche per il nostro paese, confido nella collaborazione attiva di tutti al fine di arginare e di contenere la diffusione del virus Covid-19".