Controlli a tappeto nella mattinata odierna presso l’Istituto Superiore “Amsicora” di Oschiri, volti a prevenire e reprimere gli illeciti connessi con lo spaccio ed il consumo delle sostanze stupefacenti. In campo, oltre ai militari delle Stazioni di Oschiri e Tula, sono scese anche le Unità Cinofile dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, che sono intervenute con il pastore tedesco “Black”, un cane dalle abilità olfattive finissime e capace di intercettare anche piccolissimi quantitativi di sostanze proibite.

Le verifiche, operate a sorpresa, hanno riguardato quasi tutte le classi: l’animale ha diligentemente percorso i lunghi corridoi e gli altri locali, annusando l’aria e perlustrando tra i banchi e le cartelle, alla ricerca di quelle sostanze che, sovente, vengono rinvenute anche negli ambienti scolastici; in alcune occasioni il pastore tedesco si è soffermato più del dovuto avendo percepito una traccia di quell’olezzo tipico che contraddistingue i derivati della canapa – marijuana e hashish – ma poi ha subito ripreso la propria ricerca.

L’attività preventiva è stata sviluppata in piena collaborazione con le Unità Cinofile dei “Cacciatori di Sardegna” ed in accordo con le autorità scolastiche; essa è parte integrante del più ampio programma “Cultura della Legalità” che ormai, quasi annualmente, viene presentato dai militari dell’Arma dei Carabinieri in tutte le scuole di ogni ordine e grado. A riprova di ciò, anche quest’anno, proprio nella regione del Monteacuto, tutti i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri hanno proposto dei temi di grande attualità e di pieno interesse per gli studenti di tutte le fasce d’età: il bullismo, la sicurezza sulle strade, l’uso consapevole dei social network, la piaga degli incendi boschivi, l’abuso nel consumo delle bevande alcoliche e, appunto, il consumo delle sostanze stupefacenti.

Nei prossimi giorni, e comunque fino alla fine dell’anno scolastico, i militari – sia nei servizi preventivi in uniforme che con quelli in abiti borghesi – continueranno con le loro attività di controllo dei plessi scolastici, operando diverse verifiche senza alcun preavviso, ma sempre improntate alla massima tutela della salute degli studenti.