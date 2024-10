Dopo due anni, torna finalmente ad Oschiri la quarta edizione del “Wine Experience Oschiri”, evento nella quale le principali cantine sarde e nazionali avranno l'occasione di confrontarsi con giornalisti, esperti e curiosi sulle ultime tendenze e tecnologie vinicole nel mercato. L' evento in programma il 1 e 2 luglio presso il Teatro Comunale. Sarà anche un’occasione, oltre di confronto, per far conoscere i propri prodotti al pubblico, che è previsto numeroso.

L' organizzazione: “Il territorio di Oschiri e le sue particolarità saranno anche cornice di numerosi appuntamenti culturali disseminati in diversi angoli del paese: artisti, designer e creativi avranno modo di raccontare il mondo vinicolo attraverso la loro arte” Il sindaco di Oschiri, Roberto Carta: "In questa quarta edizione, il numero delle cantine raddoppia e non sono solo sarde. Abbiamo ospiti nazionali ed eventi collaterali tutti all'insegna dell'arte, della creatività e della dinamicità fortemente legata al territorio. C’è infatti una grande ricchezza in termini di proposta creativa nell’edizione di quest’anno: il vino è abbinato e accompagnato dall’arte, dal design, dalla bellezza.”

Il presidente del Wine Experience Oschiri prosegue: "Al centro della manifestazione c’è il vino, col suo valore economico, culturale, sociale, umano.” Si parlerà delle ultime tendenze di mercato, delle novità tecnologiche in cantina e in vigna. Per quanto riguarda la lista dei partecipanti, non è una lista di cantine” continua Danese “piuttosto di territori, perché il compito che si è dato Wine Experience Oschiri è di rappresentarne il più possibile e, sempre in quest’ottica, abbiamo invitato cantine nazionali in rappresentanza di territori."

Al centro dell'evento, la conferenza in programma domani a partire dalle ore 10.00, in cui verrà fatto il punto sulla situazione attuale del mondo del vino. Ad aprire i lavori dell'evento sarà Tigellio Danese, Presidente di Wine Experience APS e Roberto Carta, Sindaco di Oschiri. Gli interventi saranno moderati da Giuseppe Carrus, giornalista e curatore della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso. Terminata la mattinata, prevista per le ore 13, fronte Teatro, ci sarà una pausa gourmet con la cucina di Ivan Bombieri, chef veneto, stellato per quattro anni consecutivi, e guida del Ros’e Mari Farm & Green House a Oristano. La conferenza proseguirà nel pomeriggio a partire dalle 15.30 fino alle 18.30, successivamente terminata la conferenza presso il cortile della biblioteca comunale si conclude la prima giornata con alcune degustazioni verticali, solo su prenotazione e con un massimo di 30 posti per ogni verticale, oltre a un wine party riservato a produttori, operatori, giornalisti e opinion leader. Ad accompagnare la serata sarà la musica e la voce di Lucia Budroni, cantante oschirese che terrà compagnia a tutti gli ospiti con musica jazz, soft e pop senza far mancare le più belle e famose canzoni tradizionali sarde.

Il cortile della biblioteca sabato mattina dalle 12.00 sarà anche protagonista di una degustazione, riservata a un massimo di 40 persone e guidata dall’enologo Mourad Ouada, con Merlot di provenienza internazionale e nazionale. La sera, la piazza Regina Elena di Oschiri e il suo centro storico, si trasformeranno in una grande enoteca a cielo aperto: saranno migliaia di persone attese che potranno degustare i vini delle 150 cantine protagoniste del Wine Experience Oschiri. Previsti anche sei appuntamenti collaterali con artisti che racconteranno il mondo del vino attraverso le loro opere. In apertura la performance “Musica e parole” del Maestro Fabrizio Ruggero e dell’attore Stefano Cossu, seguita dal Live Murale delle artiste emergenti Fiore Cao e Paola Pinna. “Botti d'Autore” sarà lo spazio riservato ai giovani allievi del liceo artistico di Olbia "Fabrizio de Andre”. “Durante le due giornate i visitatori avranno l'occasione di conoscere meglio il territorio di Oschiri: sono previste visite organizzate all’area archeologica e nuragica del paese, al misterioso Altare Rupestre di Santo Stefano e alle sue chiese Nostra Signora di Castro, Nostra Signora di Otti e San Leonardo".