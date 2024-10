Sono 14 i casi di positività ad Oschiri, ai quali, se accertati, potrebbero aggiungersene altri 7. Fra i contagiati anche un docente, con conseguente chiusura della scuola media. Lo riferisce il sindaco Roberto Carta, in un comunicato ai cittadini su Facebook.

"Al momento i casi ufficiali di contagio da Covid-19 sono in numero di 14 (casi certificati e comunicati dall'ATS al Comune) - comunica il primo cittadino -. Informalmente siamo a conoscenza di altri 7 casi che potrebbero essere resi ufficiali, quindi comunicati al Comune, a breve termine. Ho sentito per le vie brevi il dirigente dell'Istituto Comprensivo G. E. Lutzu e mi ha comunicato una positività al coronavirus tra il personale docente. A far data da domani 3 novembre 2020, con provvedimento dello stesso dirigente scolastico, esclusivamente la sede della scuola media rimarrà chiusa agli alunni fino a nuova comunicazione".

"In giornata ho ricevuto una comunicazione e sentito per le vie brevi il dirigente dell'Istituto Superiore Amsicora (IPIA) - si legge ancora nella nota -. La sede di Oschiri rimarrà chiusa agli alunni per tutta la settimana. La didattica si svolgerà a distanza. Oltre ai 21 casi di cui sopra, alla data odierna le cittadine e i cittadini in quarantena (obbligatoria o volontaria) sono circa 50. A questi, a partire da questo momento, occorre necessariamente aggiungere tutti gli alunni frequentanti la scuola media. Gli stessi riceveranno comunicazione dalla scuola oppure dal medico di igiene pubblica".

"Nella giornata odierna, per motivi puramente precauzionali, ho disposto la sospensione del servizio di trasporto scolastico per tutta la settimana - prosegue Carta -. A tutte le persone coinvolte auguriamo una pronta guarigione e/o un veloce ritorno ad una vita normale. Una raccomandazione: evitiamo panico e speculazioni di ogni tipo. In collaborazione con le autorità preposte stiamo monitorando la situazione ora per ora - conclude -. Comunicheremo tempestivamente tutti gli aggiornamenti più significativi".