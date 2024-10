Su 1.000 tamponi effettuati in questi giorni a Orune, 800 hanno dato esito negativo. Lo ha comunicato questa mattina al sindaco Pietro Deiana la direttrice della Assl di Nuoro, Grazia Cattina. I 200 tamponi restanti saranno processati presso i laboratori del Policlinico di Monserrato, l'esito è atteso per domani.

Lo screening di massa sulla popolazione del paese di circa 2.300 abitanti, si era reso necessario in seguito all'impennata di contagi da Covid-19: 52 in pochi giorni con oltre 150 persone in quarantena.

Ora il paese sta riprendendo lentamente a respirare. "Siamo felici del risultato dei primi 800 tamponi processati - commenta l'assessora Maria Rosaria Chessa - confidiamo sulla negatività anche degli ultimi 200, compresi quelli effettuati a domicilio ad anziani e disabili tra ieri e oggi. Lo screening proseguirà fino a domani, in modo da arrivare a testare tutta la popolazione. Ci convinciamo sempre di più come amministrazione di aver fatto la cosa giusta con i test di massa per governare una situazione diventata allarmante: 52 positivi in pochi giorni e centinaia di persone in quarantena in un paese di 2.300 abitanti ci hanno fatto veramente preoccupare".