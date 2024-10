"Stasera il paese di Orune è avvolto da un silenzio assordante. La morte di un ragazzo lascia inebetiti, increduli. Il primo pensiero è per lui. Antonio, "unu zobanu balente", un giovanissimo medico, un gran vanto per tutta la comunità orunese". E' il primo messaggio di cordoglio, firmato da Giuliana Pittalis, comparso nella serata di ieri nel gruppo Facebook "Ammentos de Orune", uno spazio virtuale che raccoglie ricordi, racconti e sensazioni delle migliaia di orunesi sparsi per il mondo. La notizia della morte di Antonio Carruale, medico 28enne deceduto in un incidente stradale lungo la SS 128 bis all'altezza di Pattada, era già esplosa addolorando l'intera comunità.

"Si è interrotto il suo progetto di vita a soli 28 anni - prosegue il post che ha innescato una discussione con centinaia di commenti e messaggi di vicinanza alla famiglia della vittima -. Che Dio possa dare tanta forza ai suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, ai fratelli, ai parenti e agli amici che lo adoravano. Attorno a loro si stringe tutta la comunità, perché la morte di un giovane colpisce ognuno di noi, tutti veniamo toccati nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti".