Nella serata di ieri, giovedì 24 giugno, ad Orune al termine di ininterrotte ricerche, i carabinieri della locale Stazione e del Norm della Compagnia di Bitti hanno rintracciato un 16enne ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto per futili motivi in una via del centro ai danni di R.P., compaesano 50 enne.

L'episodio risale alla notte tra il 20 ed il 21 giugno scorsi; i militari, subito dopo l'accaduto avevano avviato immediate ed articolate indagini, che avrebbero consentito di accertare il coinvolgimento nei fatti del minore, resosi nel frattempo irreperibile.

Rintracciato, il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Sassari, è stato associato al locale Centro di prima accoglienza per i minorenni in attesa delle successive operazioni di convalida.