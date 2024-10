È tantissima l’attesa per l’evento “Curittos, Solopados e Grillos in Beranu”, che si svolgerà a Orune il prossimo 8 giugno.

Una manifestazione organizzata dal Comitato B.V. del Carmelo Orune, leve 78/93 che abbraccerà tradizione, cultura, musica, colori e divertimento per una serata indimenticabile in un antico paese che cerca di non dimenticare le proprie radici e con orgoglio le tramanda di generazione in generazione.

Il programma

Alle ore 16 cavalieri e amazzoni provenienti da vari paesi della Sardegna arriveranno a Su Cossolu, mentre alle ore 18 sfileranno per le vie del paese accompagnata dall’associazione si tamburini e trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano.

Alle ore 20 è previsto l’arrivo della sfilata presso i locali BVC, alle ore 21 la grigliata per tutti i presenti a “Su Mercadu”; seguiranno la cena per i cavalieri nei locali BVC e la serata si conckuderà a tempo di musica tra canti e balli con il gruppo Dilliriana.