Erano da poco trascorse le 20,30 ieri sera a Orune quando Antonio Francesco Sestu, a bordo della sua auto, mentre percorreva la strada principale del paese, è stato raggiunto da una raffica di colpi di pistola sparati per uccidere. L’uomo, un allevatore di 50 anni, si è salvato miracolosamente dall’agguato e ha immediatamente lanciato l’allarme raggiungendo la stazione locale dei carabinieri. Gli inquirenti hanno avviato le indagini. Si scava nel passato del uomo, padre di Alessandro Sestu, il giovane che sta scontando una condanna a vent’anni per il duplice omicidio di due compaesani avvenuto nell’aprile del 2004 in un bar del paese.