E' stato identificato il responsabile dell'accoltellamento avvenuto a Orune l scorsa domenica, nell'ultima giornata della locale tappa di Autunno in Barbagia. Nella notte, un 19enne del posto era stato trasportato in ospedale dopo aver riportato una ferita da taglio alla gamba in seguito a una lite fra giovani.

A colpirlo con un fendente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne P.M.C., un compaesano con precedenti datosela a gambe subito dopo il triste epilogo. L'accusa per lui è di lesioni gravi.

A svolgere le indagini i carabinieri della Stazione di Orune e i militari della Compagnia di Bitti, che lavorano per ricostruire le cause che hanno innescato il diverbio tra i due.