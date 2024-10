Una donna di 45 anni è stata investita nel primo pomeriggio nel Corso Vittorio Emanuele, a Orune. Trasportata in codice rosso con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stata ricoverata per un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.