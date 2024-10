Grave incendio in un casolare di campagna a Ortueri, in località “Costa se Molas”. Le fiamme hanno completamente distrutto il primo piano.

L’allarme è scattato intorno alle 19:30 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono, attivata dalla Sala Operativa Provinciale. Non si conosce la natura dell'incendio, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento a seguito della quale seguiranno gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco per risalire alle cause. Sul posto presenti anche i carabinieri.