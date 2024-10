E’ stato fissato per questa mattina a Ortueri un incontro con l’assessore regionale agli Enti Locali Cristiano Erriu e i sindaci, i consiglieri e i dipendenti dei Comuni della Sardegna. Il provvedimento varato ad aprile che “abolisce” le Province contiene l’obbligatorietà, per i comuni con meno di 3000 abitanti, di avviare definitivamente l’accorpamento delle funzioni e dei servizi, con forti ripercussioni anche legate allo spopolamento per i piccoli centri.

«Noi riteniamo - dice Salvatore Casula, sindaco di Ortueri - che per la nostra Isola si tratti di una vera e propria rivoluzione poiché il nuovo assetto potrà avere effetti determinanti anche in relazione ai problemi dell’insediamento umano e del conseguente spopolamento dei piccoli centri. E’ giunto il momento che i diretti interessati pongano i problemi in modo diretto, alla luce del DDL che la Regione Sardegna si appresta a varare, dopo che il Consiglio Regionale lo esaminerà».