“La nostra comunità è distrutta dal dolore per la scomparsa prematura di Daniele. Da oggi Ortacesus non ha più un figlio, un fratello, un amico. Lo ricorderemo come un ragazzo con il sorriso stampato in volto, dedito al lavoro e alla famiglia”. Lo ha scritto il Comune di Ortacesus sui social non appena appresa la notizia della tragedia avvenuta lungo la strada provinciale 39.

L’Incidente si è verificato ieri mattina lungo la strada che collega Ortacesus a Selegas. A perdere la vita è stato un giovane di 26 anni, Daniele Mascia. Per cause in corso d'accertamento l'autovettura, Renault Megane guidata dal ragazzo, si è ribaltata e per Daniele non c'è stato niente da fare.

“Fai buon viaggio Daniele, veglia da lassù sui tuoi cari e dai loro la forza per affrontare questo atroce dolore. Ci stringiamo al dolore dei famigliari tutti”, il messaggio dell’amministrazione comunale.

Tantissimi i post di cordoglio per il giovane a cui tutti volevano bene: “Ti voglio ricordare con il tuo sorriso sempre in volto”, “Mi piange il cuore amico mio, non scorderò mai il tuo sorriso. Spero che il mio pensiero ti arrivi, ovunque tu sia. Fai buon viaggio Dix”; “Impossibile dimenticare il sorriso di Daniele. Una vita spezzata, troppo presto. Ciao Dix, avevi tutta la vita davanti. Non ti dimenticheremo mai”; “Non ci sono parole per descrivere questo immenso dolore. RIP piccolo angelo, veglia sui tuoi genitori, tuo fratello, la tua fidanzata e tutti i tuoi cari resterai sempre nei nostri cuori”.