Nella giornata di ieri i Carabinieri di Sassari sono intervenuti nel cimitero di Alghero per verificare la natura di un incendio divampato al suo interno.

Arrivati sul posto i militari hanno scoperto che a bruciare, senza alcun tipo di controllo, era una catasta di bare di legno.

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di pezzi provenienti da estumulazioni ed esumazioni, che non dovrebbero essere smaltiti col fuoco ma secondo precise procedure.

L’intera area era inoltre stata adibita a deposito per tutti gli ornamenti in metallo e parti in zinco.

A spegnere l’incendio sono stati alcuni operai del cimitero, mentre le conseguenze sono di una denuncia nei confronti di un ingegnere algherese di 46 anni, amministratore della società Alghero in House, che gestisce i servizi cimiteriali, e il sequestro di 500 metri quadrati di area.