“La zona in questione stavolta è il quartiere tra via Colombo - via Coghinas e dintorni. A farne le spese un piccolo cane, che per fortuna, grazie all'intervento tempestivo dei veterinari, è fuori pericolo. È stata presentata denuncia, visto che è la seconda volta che accade, e vi invitiamo a prestare attenzione”.

Il post su Facebook sulla pagina ufficiale Anta Onlus di Terralba è abbastanza chiaro e a quanto pare non sarebbe la prima volta che cani o gatti vengono presi di mira da qualche balordo e sparati. Anna Rita Deiana, presidente dell’associazione che si occupa dei randagi, lancia un monito ai cittadini, soprattutto ai proprietari di cani affinchè si presti maggiore attenzione e soprattutto, n casi come questi, ci si rechi immediatamente dai Carabinieri.

Come peraltro è già stato fatto per il meticcio di 9 anni ferito alla gola, che ora fortunatamente sta meglio nonostante abbia sofferto per i colpi di carabina a pallini infertigli. Per ora l’episodio non è di certo passato inosservato: in caserma dai Carabinieri c’è una denuncia contro ignoti e il caso non passerà inosservato.