In Sardegna

E' caccia all'uomo in tutta la Sardegna, con particolare attenzione tra la Gallura e la Baronia, per l'omicidio di una commerciante cinese, Lu Xian Cha, 36enne uccisa ieri notte a Budoni con un numero di coltellate compreso tra 10 e 15, che l'assassino le avrebbe inferto in un tentativo di rapina.