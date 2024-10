In Sardegna

Si chiama Ivano Tidu il 49enne giostraio cagliaritano finito in manette ieri per aver picchiato a sangue e tentato di strangolare la giovane compagna dopo una discussione nata da futili motivi. L'uomo, già in passato protagonista di episodi simili, è stato arrestato dai carabinieri di Orroli dopo che la compagna, una ragazza rumena di 27 anni