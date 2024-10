E' di tre giovani feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina, intorno alle 6,30, lungo la vecchia strada di collegamento Orotelli-Ottana, in corrispondenza del km 28 della Statale 131 Dcn.

I tre viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, di ritorno probabilmente da una serata in qualche locale con amici, quando, per cause ancora da accertare, l'auto si è schiantata contro la struttura del cavalcavia sovrastante della 131.

Giuseppe Mura, di 21 anni, ha riportato le conseguenze più gravi. La diagnosi per lui è politrauma toracico-addominale, mentre gli altri due giovani, Giuseppe Denti, di 20 anni, e Emanuele Valerio, di 29, hanno riportato ferite più lievi.

Tutti i giovani sono stati trasportati dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro dove sono ricoverati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Nuoro e i Carabinieri di Ottana che hanno svolto i rilievi dell'incidente.