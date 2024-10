L’ultima persona positiva a Orotelli è stata dichiarata guarita. Ora il centro barbaricino è Covid-free. Una notizia bellissima che arriva dal sindaco Giovannino Marteddu: “Ne siamo usciti, il lavoro e il sacrificio di tutti ha pagato – dice a Sardegna Live il primo cittadino -. L’ultima persona, risultata positiva alla variante inglese che nel nostro paese è rimasta circoscritta a un solo caso, è guarita”.

Orotelli ha raggiunto il picco dei contagi a dicembre scorso con 30 casi di positività. In quel periodo Marteddu aveva emesso anche diverse ordinanze attraverso le quali era stata disposta la chiusura delle scuole.

“Siamo tuttora in apprensione – precisa il sindaco - però bisogna sottolineare che il comportamento dei cittadini è stato esemplare in tutte le fasi. Questo significa che abbiamo avuto la cortezza di adottare tutte le misure che il Covid impone: mascherine, distanziamento, assembramenti etc”.

Intanto, ora si attende la vaccinazione degli over 80: “Stiamo predisponendo il tutto, siamo sempre in contatto con l’Ats. Si procederà prima con gli over 80 e poi con le persone fragili. Mi auguro si inizi a breve”.

Infine, l’appello a tenere sempre alta l'asticella dell'attenzione: continuare a mantenere la distanza interpersonale, a indossare la mascherina ed evitare assembramenti.