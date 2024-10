Anche Orotelli fa la conta dei contagi da coronavirus. Il sindaco Nannino Marteddu ha pubblicato sui social un aggiornamento rivolto ai propri concittadini: "Tra ieri e oggi - scrive - dobbiamo purtroppo registrare due nuovi casi di positività al COVID".

"I soggetti positivi sono asintomatici e sono in isolamento assieme alle rispettive famiglie", spiega Marteddu.

"Sono stati loro stessi con grande senso civico ad informarmi. Raccomando a tutti di seguire scrupolosamente tutte le norme vigenti come indossare sempre la mascherina, lavarsi e disinfettarsi in continuazione le mani, evitare gli assembramenti e mantenere sempre il distanziamento di almeno un metro, evitare gli spostamenti se non necessari", conclude il primo cittadino.