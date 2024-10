69mila euro è il contributo in favore del Comune di Orotelli per la realizzazione di un mercato nel borgo, un Centro per la promozione e la vendita di prodotti locali.

Ciò a seguito della chiusura del bando “Adeguare gli spazi per le attività culturali - Misura 19.2.7.6.2.1.2” e in seguito all’istruttoria a cura del personale del Gal Barbagia,

“Tale azione – queste le parole del Sindaco Nannino Marteddu –, concretizza attraverso un sistema integrato finalizzato alla promozione delle produzioni locali di qualità che identificano fortemente il Comune di Orotelli in particolare nei settori dell’agroalimentare e dell’artigianato locale al fine di perseguire i seguenti obbiettivi: creazione di nuova impresa nel territorio, Riduzione della filiera attraverso la realizzazione di un rapporto diretto produttore consumatore mediante la vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti dal territorio comunale con la realizzazione del mercato del borgo, predisposizione di un centro di contrattazione e una vetrina dei prodotti dell’agroalimentare”.

Nello specifico verranno le competenze necessarie alla realizzazione e gestione del mercato del borgo, organizzate nei locali così ristrutturati la Fiera Mercato del Borgo, con tre eventi fissi da realizzarsi annualmente durante le manifestazioni che attraggono un cospicuo numero di visitatori e turisti, in occasione del carnevale invernale (mese di febbraio), del carnevale estivo (mese di agosto), e di cortes apertas (mese di novembre).

Inoltre saranno garantite aperture straordinarie in occasione manifestazioni culturali e/o religiose (quali ad esempio la festa patronale di San Giovanni, la festa dello Spirito Santo, feste paesane), al fine di assicurare visibilità alle imprese del territorio ed aprire nuove prospettive di mercato alle stesse; realizzazione di un centro di contrattazione dei prodotti locali e di una vetrina dei prodotti dell’agroalimentare del territorio; Supporto alle imprese in fase di avvio; Campagna promozionale per l’avvio del mercato del borgo.

Per la realizzazione di tali obbiettivi il Comune di Orotelli opererà in economia diretta, impegnando personale e risorse proprie e prevedendo appositi stanziamenti di bilancio, e sarà supportato nell’attuazione dalla Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Barbagia, per la realizzazione delle azioni che richiedono specifiche professionalità (quali la creazione di specifiche competenze, supporto alle imprese, attività promozionale).