L’impegno dei giovani nella Protezione Civile vissuto come l'inizio di una missione di volontariato per il bene dell’intera comunità. A Orosei, dal 21 al 27 luglio, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e il Comitato regionale ANPAS Sardegna daranno vita, per il terzo anno consecutivo, al campo scuola denominato “Anche io sono la Protezione Civile”.

Trentacinque giovani provenienti da tutta la Sardegna, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, saranno i protagonisti della formativa esperienza che li vedrà coinvolti nelle attività di prevenzione contro la piaga degli incendi boschivi e di piani di intervento di protezione civile anche comunali. Il campo scuola verrà allestito negli spazi antistanti la chiesetta di Santa Lucia, nell’immediata periferia di Orosei. I ragazzi dormiranno sotto le tenda appositamente allestite, mentre il pranzo e la cena verranno preparati attraverso l’utilizzo delle cucine da campo in dotazione del comitato Regionale ANPAS guidato da Nicola Chighini e Lucio Soddu.

A supporto dell’esperienza dei ragazzi, così come accade ogni anno, ci sarà la presenza del Corpo Forestale e dei funzionari regionali della direzione della Protezione civile. Tra i temi che verranno affrontati durante il campo scuola rivestono uno spazio di rilievo quelli riguardanti il primo soccorso, attraverso l’ausilio di medici operanti nel 118, e quello inerente all’importanza del volontariato.

Parteciperanno il presidente regionale ANPAS, Sergio Fa, e il presidente di Sardegna Solidale, Giampiero Farru. Il gruppo di sommozzatori volontari di Villaputzu sarà a disposizione per coinvolgere i giovani del progetto in una dimostrazione di salvataggio a mare, mentre il Corpo Forestale regionale metterà in scena una prova di orientamento utile alla conoscenza dei contenuti riguardanti le finalità dell'iniziativa.

Roberto Tangianu