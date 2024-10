Il Gruppo Folk “Santa Rughe” di Orosei è un associazione culturale che riunisce un gruppo di appassionati in un vero e proprio percorso identitario di ricerca e divulgazione delle tradizioni popolari.

La formazione che nasce nel 1976 prende il nome da una della chiese di Orosei, quella dedicata alla Santa Croce, in cui ha sede anche una delle tre confraternite del paese.

In occasione del 38° anno di fondazione il Gruppo Folk “Santa Rughe” ha organizzato l’evento dal titolo “Colores, Sonos, Cantos, Ballos Traditzionales” in programma per venerdì 1 agosto alle ore 21.

Tra i protagonisti della manifestazione, oltre all’Associazione Culturale Gruppo Folk “Santa Rughe” ci sarà il gruppo minifolk “Santa Rughe” di Orosei, Su Cuncordu di Orosei, il minifok “Santa Maria e Turres” di Galtellì, il Gruppo Folk “Ilbono” e il tenore “Su Remediu” di Orosei.

Ospiti attesi dell’evento saranno i gruppi provenienti dalla Bulgaria, dalla Spagna e dall’Ungheria. La loro presenza conferisce alla manifestazione un respiro internazionale per una serata che spazierà tra musica, tradizioni, cultura spettacolo e divertimento.