Apriranno le braccia e il cuore gli oroseini, nella consapevolezza che la loro accoglienza è il miglior biglietto da visita. Ma non solo. Il centro della Baronia è pronto ad ospitare quanti vorranno unirsi alla manifestazione che lo vede protagonista del circuito Primavera nel cuore della Sardegna, con un programma ricchissimo di appuntamenti.

Percorsi enogastronomici, culturali, artistici e artigianali, che metteranno in mostra le peculiarità produttive di una realtà traboccante di saperi. Anche le tradizioni folkloristiche racconteranno la loro pregnante presenza nella comunità, grazie alla collaborazione dei gruppi folk, delle polifoniche e dei tenores di Orosei, che animeranno le giornate di festa.

Location? Il fascinosissimo centro storico.

Vicoli, cortili, antichi palazzi, chiese e musei: ogni spazio sarà destinato ad accogliere calorosamente il pubblico più curioso per offrirgli un’esperienza davvero unica.

Nella giornata conclusiva del 29 maggio, inoltre, si celebreranno i festeggiamenti in onore di “Santa Maria ‘e Mare”, una ricorrenza molto sentita dalla comunità e particolarissima per via della modalità in cui si svolge la processione: le barche dei pescatori, adornate di coloratissimi fiori, con il simulacro della Vergine Maria si dirigono verso il fiume Cedrino, dove una volta allineate in una lunga fila iniziano una lenta navigazione verso la chiesetta pisana di Santa Maria, presso la foce.

Un appuntamento da non perdere dunque, che offre la possibilità di godere di una vetrina a cielo aperto di inestimabili bellezze.

