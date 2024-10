La presenza di un gazebo davanti a una libreria ha scatenato una discussione accesa che è degenerata in una colluttazione. L'episodio è accaduto sabato scorso a Orosei, prima della registrazione della puntata di Sardegna Canta in tour. Protagonista della vicenda è Giorgio Marongiu, titolare di una libreria in piazza del Popolo.

L'uomo avrebbe chiesto di rimuovere la struttura montata dalla Pro loco vicino al suo negozio e, non avendo ricevuto alcuna risposta, avrebbe provveduto lui stesso a buttare giù il gazebo. Secondo il racconto di Marongiu, alcuni antagonisti lo avrebbero aggredito. Marongiu è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale.

L'uomo - ma sul punto non esistono riscontri - accusa verbalmente un consigliere comunale ma non lo denuncia. L'amministratore nega.