Il toccante rito della deposizione della croce e l’incontro tra la statua di Gesù e della Madonna saranno l’oggetto delle dirette trasmesse su Sardegna Live venerdì 15 e domenica di 17 aprile. Un’esperienza unica ed emozionante che ripercorre tradizioni secolari e antichissime usanze all’insegna della fede e dell’identità. Orosei, cuore pulsante delle tradizioni che si rinnovano, è pronto a vivere i grandi eventi che grazie all’attiva collaborazione tra Pro Loco, amministrazione comunale e Parrocchia, andranno in scena nei prossimi giorni.

La Pro Loco locale ci racconta il rilievo, che nel contesto comunitario e non, ha fomentato la modalità di divulgazione dei propri riti pasquali, tramite le nostre telecamere.

“Il grande successo riscontrato in occasione della diretta di Sardegna Live per le celebrazioni del 2019, ha fortemente motivato l’intera organizzazione a riproporre all’attenzione del pubblico i riti de Sa Chita Santa con le medesime modalità. Sapere che siamo stati seguiti dalla California, per citare uno dei tanti riscontri, riuscendo a coinvolgere coloro che hanno dovuto abbandonare la nostra realtà da oltre 60 anni, ha suscitato in noi un sentimento di forte commozione. Come è stato senza dubbio importantissimo aver dato la possibilità di seguire le celebrazioni ai tanti oroseini che seppur residenti, non potevano essere fisicamente presenti.

L’obiettivo che ancora rinnoviamo è quello di dare sempre più rilievo alla manifestazione, coniugando l’aspetto religioso-culturale con quello turistico. Un doveroso e sentito ringraziamento possa giungere all’Amministrazione Comunale locale, che ha creduto nel progetto, finanziando l’iniziativa.

A nome del direttivo, - concludono - e dell’associazione tutta, cogliamo l’occasione per augurare una Pasqua serena e di pace a tutta la nostra comunità e a quanti avranno occasione di essere dei nostri, in questa ricorrenza unica che è la Settimana Santa”.

Non vi resta che sintonizzarvi o raggiungerci a Orosei.

Sardegna Live TV https://www.sardegnalive.net/webtv

Facebook https://bit.ly/3JJkSW9

YouTube https://youtu.be/GnXnr_DlRAo