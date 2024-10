“Il Natale, quando arriva arriva!” proclamava un celebre spot, ed è così che è impossibile farsi trovare impreparati al tanto atteso evento.

Specialmente a Orosei, dove l’operato della laboriosa Pro Loco è risultato esemplare nella programmazione annuale, tanto da incentivare ulteriormente lo spirito dell’associazione a elaborare un ricchissimo calendario di appuntamenti in occasione delle festività natalizie.

Un’ondata di vitalità, che non ha intaccato le tradizioni ricorrenti del centro oroseino, ma ha puntato a promuovere la Piazza centrale del paese, dove insistono tante attività economiche, ma anche la Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo dove si svolgono le principali funzioni religiose di questo periodo. Creando dunque un collante tra gli avvenimenti laici e quelli religiosi che decorrono dal 16 fino al 25 Dicembre.

Ecco cosa ci ha raccontato il Presidente Andrea Masala: “Nella fattispecie si è riscoperto il vecchio mercato civico, dove i nostri antenati, nei locali antecedenti la chiesa parrocchiale, vendevano il pescato locale, frutta e verdura coltivati nei nostri campi e grani e farine del periodo del dopoguerra. La Proloco invece, sulla falsariga di quei tempi ha voluto inserire nei suoi “Mercatini di Natale” la vendita e l’esposizione di prodotti presenti attualmente sul territorio, dando così la possibilità ad hobbisti, persone singole, artigiani locali ed infine ad alcune scolaresche di poter esporre le loro opere.

Alla nostra richiesta hanno risposto in tanti, così nei giorni a cavallo dal 19 fino al 24 Dicembre (compreso), si possono ammirare opere di riciclo creativo, opere in legno, in sughero e in resina, opere artistiche, gioielli ed articoli per la casa; nonché degustare buonissimi dolci tipici, “cocconeddas”, formaggi e cesti natalizi contenenti salumi ed insaccati; un piccolo vivaio di piante grasse nelle terrecotte appesi a portavasi in macramè; oggettistica in ceramica; alcuni quadri; bracciali cavigliere e collane. Il tutto accompagnato dalle sempre buone caldarroste che i nostri giovani compaesani della leva ’90, distribuiranno accompagnate dal vin brulè, ai visitatori (che speriamo siano numerosi) abbiano il piacere di passare le magiche serate della Santa Vigilia del Natale in nostra compagnia.

Per gli eventi culturali e musicali c’è da perdersi, in quanto con tanta parsimonia e meticolosità non si è lasciato nulla al caso; infatti spettacoli per bambini, giochi, eventi musicali, laboratori di ceramica ed il più atteso incontro col Babbo Natale, si alterneranno per far felici i nostri figli. Non mancheranno però anche gli spettacoli per i più grandi e/o per quelli nostalgici amanti dei canti natalizi e delle musiche tradizionali sarde.

Per salutare l’inizio del nuovo anno, si è riproposto (dopo svariati anni di assenza) il concerto di fine anno, dove si alterneranno facendo ballare i presenti, prima le musiche della rockband isolana dei “Rock Tales”, a seguire le gesta alla consolle del Dj Andrea Deiana.

Con la speranza della buona riuscita dell’evento e che si riesca ad accontentare tutti, la Proloco col patrocino dell’Amministrazione Comunale di Orosei, saluta tutti quelli che vorranno essere dei nostri e vi augura un felice e dolce Natale”

Ecco il programma :

15 DICEMBRE _ ore 19:30_ Parrocchia di San Giacomo : Concerto Corale Santa Maria e Mare “E’ Natale incontriamoci cantando”.

19 DICEMBRE _ ore 17:00 _Piazza del Popolo : Apertura mercatini di Natale

Ore 18:30_ Concerto itinerante “Melodie in movimento” con Ass. Musicale E.Porrino – Coro Femminile Urisè e Coro Femminile Intrempas

20 DICEMBRE _ore 19:00_Piazza del Popolo : 1° Rassegna Musicale suonatori di Campane “Toccos e Répicos” a cura dell’Associazione Jacanos de Sardigna

21 DICEMBRE_dalle ore 16:00 alle ore 18:00: Laboratorio di ceramica a cura di Alfonso Silba presso la sede della Proloco.

Ore 19:30_ Casa “Domo Maria”, in Via Amsicora : Tenore Osana “Armonias de Irverru”

: Tenore Osana “Armonias de Irverru” Ore 22:00 _Piazza Sas Animas : Concerto Rock

22 DICEMBRE _ ore 16:00 : VIA NAZIONALE IN FESTA! A cura degli esercenti di Via Nazionale.

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 _ Sede della Proloco : Laboratorio di ceramica a cura di Alfonso Silba

_ : Laboratorio di ceramica a cura di Alfonso Silba Ore 22:00_ Piazza del Popolo : spettacolo per bambini “Circo Peluche”, Associazione Bocheteatro

23 DICEMBRE _ Dalle ore 17:00_Piazza del Popolo : per tutti i bambini incontro con Babbo Natale.

Ore 20.00_Cinema Pitagora : spettacolo per tutti “Il Mondo di Elorap”, Ass. Bocheteatro

: spettacolo per tutti “Il Mondo di Elorap”, Ass. Bocheteatro Ore 21.30 _ Piazza del Popolo : “Cantos e Ballos de Natale” con Bruno Maludrottu, Peppino Bande, Tonino Pira.

24 DICEMBRE_ ore 17:00 : “Aspettando il Santo Natale”, concerto itinerante degli alunni della scuola civica di musica di Orosei.

28 DICEMBRE_ dalle ore 17:00 alle ore 20:00_ Pub Calicò : Aperitivi letterari 2019 a cura dell’Associazione Culturale “Sa Campana de Runda” e il Pub Calicò

Tutti i giorni dalle ore 17:00 i mercatini di natale.

Visite ai presepi presso le Chiese di Santa Croce, la Chiesa del Rosario, di San Giacomo, Chiesa delle Anime, di San Sebastiano e presso le Corti de l’Ormeggio e di casa “Domo Maria”.

In piazza del popolo esposizione e vendita dei prodotti tipici locali.