I Carabinieri della Stazione di Orosei, al termine delle indagini condotte senza soluzione di continuità, hanno arrestato in flagranza per il reato di rapina aggravata dall’uso dell’arma e dal travisamento un giovane del luogo, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria è comparso sabato 8 ottobre dinanzi al GIP del Tribunale di Nuoro che ne ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre il giovane si era recato presso un supermercato della località turistica di Sos Alinos, poco distante da Orosei. Indossando un passamontagna e dietro la minaccia di una pistola si era fatto consegnare dalla cassiera l’intero incasso per un totale di circa 700 euro.

Immediata la reazione della vittima che si è subito messa in contatto con il 112 fornendo i primi elementi descrittivi. A quel punto sono scattate le prime ricerche avviate dai militari della Stazione di Orosei, dietro puntuale coordinamento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Nuoro guidata dal Procuratore Patrizia Castaldini nella persona del Sostituto Procuratore Giorgio Bocciarelli.

Dopo aver rintracciato l’uomo, i militari hanno setacciato la vegetazione circostante l’abitazione rinvenendo sia l’arma, risultata poi essere una scacciacani, sia il passamontagna (nella foto di copertina). Nelle prime ore dell’alba del giorno successivo i militari hanno infine recuperato la refurtiva.