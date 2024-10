Continua la protesta degli studenti ad Orosei, dove a partire da ieri numerose corse di pullman per Nuoro e non solo sono state bloccate per protestare contro il caro biglietti e la scarsa manutenzione dei mezzi di trasporto ormai fatiscenti e poco sicuri.

"Siamo qui anche stamattina - ci racconta uno degli studenti scesi in strada per protestare - abbiamo bloccato fino ad ora sei pullman e sono presenti i carabinieri. Dopo la manifestazione di protesta di ieri non abbiamo ricevuto alcuna risposta quindi non ce ne andiamo. Siamo riusciti a parlare col sindaco di Orosei che ci ha promesso che prenderà provvedimenti in merito ma per ora non si è mosso niente. Noi rimaniamo qui finché non arriveranno i giornalisti per raccontare a tutti il nostro disagio e i nostri problemi".

"I nostri viaggi da e verso Nuoro sono diventati un'impresa" prosegue lo studente "negli ultimi giorni il nostro pullman si è fermato sette volte, alcune corse sono saltate senza giustificazioni e il prezzo dell'abbonamento mensile, che l'anno scorso era di 65 euro, quest'anno è salito a 85 euro. Tanti studenti ci hanno espresso solidarietà, specialmente gli amici di Galtellì che si sono uniti a noi nella protesta. Continueremo finché questa spiacevole situazione non si risolverà".