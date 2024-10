Livio Fois, l'operaio di 31 anni di Galtellì rimasto ferito mentre lavorava all'interno della cava di marmo 'Elena' a Orosei è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sassari, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ieri mattina una lastra gli ha schiacciato la gamba destra. L'uomo, dopo essere stato trasportato in elicottero all'ospedale di Nuoro, è stato trasferito a Sassari dove si trova adesso ricoverato.

La cava in cui è avvenuto l'incidente è la stessa teatro della tragedia del 20 dicembre dello scorso anno in cui perse la vita un operaio di origini polacche, Charl Knap, di 51 anni. Anche in quel caso, una lastra di marmo gli crollò addosso e per lui, a differenza di Fois, non ci fu scampo.

Sull'incidente di oggi indagano i carabinieri della Compagnia di Siniscola, i colleghi della Stazione di Orosei e gli specialisti dello Spresal di Nuoro.