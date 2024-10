La Provincia di Nuoro ha indetto nei giorni scorsi la gara per l'appalto dei lavori di completamento della costruzione della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale di Orosei con prezzi aggiornati, dell'importo complessivo di 717. 669 euro.

"Si tratta di un'opera molto importante - ha detto l'assessore ai Lavori PubblIci Tore Cossu - L'aggiudicazione dell'appalto pubblico, mediante procedura aperta, verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso. I lavori dovranno essere ultimati entro 250 giorni dalla data di consegna e p ermetteranno finalmente di mettere in sicurezza la struttura, di completare gran parte delle opere edili e di realizzare tutta la parte strutturale e le dotazioni impiantistiche. Le procedure verranno avviate quanto prima - ha sottolineato l'assessore Cossu - per venire incontro alle esigenze del mondo sportivo di Orosei e dell'intero territorio circostante ed in particolare degli studenti dell’Istituto Commerciale».