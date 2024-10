In Sardegna

Erano da poco trascorse le 10.30 questa mattina quando in una cava di marmo di Orosei si è verificato un terribile incidente. Un operaio di 31 anni, di Galtellì, è stato trasportato in elicottero prima nell'ospedale di Nuoro e ora a Sassari per una grave ferita alla gamba destra: una grande lastra di marmo gli ha schiacciato l'arto inferiore.