«Il servizio di trasporto offerto agli studenti pendolari di Orosei è inadeguato, insufficiente e insicuro». Il sindaco Franco Mula si fa portavoce del grido di allarme che parte dagli studenti e dai loro genitori e pone il problema all'attenzione del presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci che ad interim ricopre anche la carica di assessore ai Trasporti.

«Gli studenti di Orosei - scrive in una nota il sindaco Mula al Governatore - usufruiscono giornalmente del servizio gestito dalla vostra azienda dei trasporti. I mezzi utilizzati vengono descritti come pullman vecchi che spesso, a causa delle condizioni obsolete, arrivano in ritardo perché costretti fermarsi durante il percorso. Anche all'interno sono insalubri e spesso, quando piove, penetra l'acqua».



Il sindaco del centro baroniese chiede al presidente Cappellacci di prendere in esame la situazione al fine di trovare possibili e immediate soluzioni. «È necessario - conclude Mula - predisporre un servizio adeguato per i ragazzi che sottoscrivono un abbonamento e che hanno il diritto di viaggiare su mezzi consoni e sicuri».