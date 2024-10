Un giovane di 20 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro, a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la statale 129 all'uscita di Orosei.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, viaggiava in sella a una moto Aprilia e poco prima di un incrocio, per cause non accertate, ha perso il controllo, finendo fuori strada. Il 20enne è stato sbalzato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito contro un muretto. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Siniscola e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale di Nuoro.