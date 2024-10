Lo scorso fine settimana, l'assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppe Fasolino ha visitato, assieme al Direttore del Centro Regionale di Programmazione Massimo Temussi e al Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale Alessandro Murgia, il comparto cave di Orosei, incontrando tutti gli imprenditori del settore. L'assessore, accompagnato dal Consigliere regionale e capogruppo PSd’Az Franco Mula, dal sindaco di Orosei Elisa Farris e dal consigliere all’Industria Giorgio Pica, ha prima di tutto potuto vedere e visitare alcune delle cave di Orosei e parlare con ogni imprenditore per comprendere quali siano le problematiche di questo importante e trainante settore dell’economia locale.

Ogni intervento è stato ascoltato con attenzione e significativi passi avanti sono stati fatti verso la soluzione degli ormai annosi problemi e criticità del comparto come lo stoccaggio degli sfridi di lavorazione, un problema oramai senza soluzione da troppo tempo. L’assessore, dopo aver ascoltato tutti gli imprenditori e gli amministratori locali ha preso un impegno chiaro con loro, garantendo lo sblocco di un finanziamento all’interno del Piano del Rilancio del Nuorese per risolvere in maniera definitiva la questione inerente lo stoccaggio degli sfridi e dei materiali di scarto della lavorazione del marmo e anche per la condotta idrica che dovrà servire l’intero comparto.

Si è anche discusso di alte criticità e di progetti futuri e - si legge in una nota del Comune - “si può dire con assoluta certezza che tutti abbiano lasciato il tavolo della riunione soddisfatti e certi che finalmente si risolveranno importanti problemi che riguardano questo comparto, che al pari di altri negli anni della pandemia ha sofferto parecchio e che ora con l’aumento dei costi per l’energia si trova nuovamente in difficoltà”.

La prima cittadina alla fine dell’incontro ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatta di come si sia svolto l’incontro e della propensione mostrata dall’assessore Fasolino e dal Direttore Temussi, a voler risolvere in modo determinato e rapido uno dei problemi più grossi per questo comparto. Assieme al Consigliere Pica li ringraziamo moltissimo per la loro visita, come vogliamo ringraziare il Direttore Murgia e il Consigliere Mula”.