Il centro della Baronia si prepara ad accogliere uno dei momenti più intimi e suggestivi della propria cultura: i Riti della Settimana Santa.

La necessità di non trascurare la memoria popolare dei gesti e dei rituali che fanno essere comunità ha fortemente motivato la Pro Loco, l’Amministrazione comunale e la Parrocchia, ad organizzare, promuovere e far rivivere quei momenti tanto desiderati quanto sentiti che, in occasione della Santa Pasqua, animano Orosei con intensa fede e tradizione.

Sa Chita Santa di Orosei si annovera tra gli eventi e le esperienze di portata regionale, più partecipati, sentiti e coinvolgenti e anche quest’anno gli organizzatori hanno scelto di mostrarli all’attenzione del pubblico tramite le telecamere di Sardegna Live: con le dirette di Venerdi 14 e Domenica 16 Aprile.

Ecco il programma completo .

Venerdi - 8 Aprile

Ore 16.30 : storia delle Confraternite Sarde – Su Monte Granaticu

Ore 20.00 : “Magnificat de S’Incontru” a cura del coro Santa Rughe di Orosei – Chiesa San Giacomo

Domenica delle Palme – 10 Aprile

Ore 10.30 : Benedizione delle palme e degli ulivi nell’Oratorio del Rosario, processione verso la Parrocchia e Santa Messa Solenne.

Ore 17.00 : I Percorsi della Passione, Il Canto corale in Quaresima – a cura del Coro Cantores de sa Turre -Chiesa della Madonna del Rosario

Martedi Santo – 12 Aprile

Ore 18.30 : Processione dei Misteri con partenza dalla Parrocchia

TRIDUO PASQUALE

Giovedi Santo – 14 Aprile

Ore 07.30 : Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

Ore 10.00 : S. Messa “Del Crisma” (Nuoro- Cattedrale)

Ore 17.30 : S. Messa “In Coena Domini” (Chiesa Parrocchiale)

Ore 19.00 : Visita delle sette Chiese

Ore 22.00 : Veglia di Adorazione Eucaristica comunitaria

Ore 23.00 : Veglia silenziosa di preghiera ( la Chiesa sarà aperta fino alle ore 24.00)

Venerdi Santo – 15 Aprile

Ore 07.30 : Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

Ore 17.00 : Celebrazione del “Passio” e “Adorazione della Croce”

Ore 19.00 : rito de “S’Iscravamentu” e processione col Cristo Morto secondo il percorso tradizionale.

Sabato Santo – 16 Aprile

Ore 07.30 : Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

Ore 09.30/12.00 : Confessioni

Ore 16.00/18.00 : Confessioni

Ore 21.00 : Solenne Veglia Pasquale

Pasqua di Resurrezione – 17 Aprile

Ore 07.30 : Santa Messa in Parrocchia

Ore 09.00 : Santa Messa a Sant’Antonio

Ore 10.30 : Rito de S’Incontru in Piazza del Popolo

Ore 11.00 : Solenne Santa Messa di Pasqua

Ore 18.00 : Santa Messa al Rimedio