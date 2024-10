Rapina, questa mattina, a Orosei in un punto isolato del paese, sulla strada che porta a Dorgali. Alcuni banditi incappucciati hanno legato una coppia all'interno della loro abitazione per impossessarsi di diverse armi detenute legalmente dal capo famiglia.

Il fatto è avvenuto intorno alle 7. I malviventi, il cui numero esatto ancora non è dato, hanno atteso la donna all'esterno della casa, l'hanno bloccata e costretta a rientrare, qui hanno immobilizzato lei e il compagno, legandoli, e hanno avuto tutto il tempo per prendere le armi e allontanarsi facendo perdere al momento le loro tracce.

Posti di blocco sono stati istituiti dai carabinieri di Orosei e della compagnia di Siniscola in tutta la zona, in azione anche un elicottero per le ricerche dall'alto.