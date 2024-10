I Carabinieri della Stazione di Orosei, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, hanno arrestato ieri mattina un 65enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di ben 65 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e considerevole quantità di materiale per il confezionamento di dosi, oltre a 4.500 euro contanti, sequestratigli in quanto ritenuti provento di spaccio.

Determinante, per il ritrovamento della droga, anche l’operato delle due unità cinofile specializzate, i pastori tedeschi Black e Rea del Nucleo Cinofili Carabinieri di Abbasanta. Il 65enne è stato posto in regime di arresti domiciliari.