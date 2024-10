Come ogni mattina, alle ore 7, Irene Cristinzio è uscita da casa per andare a fare una passeggiata, ma ieri non è rientrata nella sua abitazione.

Indossava una maglietta e pantaloni entrambi di colore bianco e delle scarpe da ginnastica. Aveva con sé anche due cellulari che però da subito risultavano spenti o irraggiungibili. Irene Cristinzio è un’insegnante in pensione di 64 anni, sposata con il commercialista Tonino Nanni e madre di 3 figli. La donna sarebbe stata vista due volte nell’arco della mattina da alcune persone, anche vicino alla sua casa, ma in entrambe le circostanze avrebbe preso un’altra direzione.

Il marito preoccupato ha atteso la moglie fino al pomeriggio poi ha deciso di denunciarne la scomparsa ai carabinieri.

Tutto il paese si è mobilitato per cercare l’insegnante offrendo il proprio aiuto alla famiglia della 64enne. Ma della donna più nessuna traccia.

Foto tratta dall'Unione Sarda.