Gli operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna, continuano a profondere sinergico impegno nella tutela e nel contrasto ai reati predatori e, in particolare, alla sottrazione di manufatti di rame e ferro in danno del sistema ferroviario dell’isola.

Nel rispetto delle prerogative della Specialità e per attuare un’efficace azione di monitoraggio del fenomeno, le pattuglie impiegate nel corso dell’Operazione Oro Rosso hanno identificato 30 persone e sono stati eseguiti cinque controlli presso i rottamai, i depositi e le aree di smaltimento di materiale ferroso con particolare riguardo alle transazioni e ai versamenti di rame in tutto il territorio.

La Polizia Ferroviaria della Sardegna si adopera quotidianamente per garantire la sicurezza dei viaggiatori, assicurare il flusso della circolazione ferroviaria e perseverare diligentemente nel contrasto dei comportamenti antigiuridici.