Un tuffo nelle radici più autentiche della comunità villurbanese: torna “A sa Biddobranesa”, l’evento che celebra la storia, la cultura e le tradizioni del paese con un programma distribuito in tre giornate – 14, 15 e 20 dicembre – tra danze, canti, incontri e rievocazioni. Un’iniziativa che segna il compimento di un percorso triennale sostenuto dalla legge regionale n. 7 sul turismo esperienziale, e che ha coinvolto l’intera comunità in un dialogo continuo tra passato e presente.

Dietro l’organizzazione, l’Associazione Culturale Biddobrana, un gruppo nato ufficialmente nel 2007, ma attivo dal 2006, che riunisce una ventina di amici accomunati dalla passione per il folklore e la cultura popolare. Biddobrana è l’antico nome di Villaurbana, e l’associazione ne ha fatto il cuore pulsante delle sue attività: dalla ricostruzione dell’abito tradizionale femminile – scomparso dagli anni Novanta – al recupero delle danze di piazza originali, dimenticate per decenni. Attraverso interviste, ricerche, collaborazioni con esperti e scuole, Biddobrana porta avanti un’opera di conservazione e valorizzazione che si riflette in ogni iniziativa.

Il programma dell’edizione 2024:

• Sabato 14 dicembre, all’agriturismo Terras Noas, spazio alla musica con una rassegna folk dalle ore 19:00. A seguire, uno stage di danze tradizionali aperto a tutti.

• Domenica 15 dicembre, il centro socioculturale Agostino Garau ospiterà alle 16:30 il convegno “Pane e impresa a Villaurbana”, un’occasione per riflettere sulle potenzialità del territorio tra cultura e imprenditoria.

• Venerdì 20 dicembre, giornata conclusiva: alle 16:00, il laboratorio di canto femminile diretto dal Maestro Michele Turnu, presso la sede del Gruppo Minifolk Biddobrana. In serata, alle 20:00 nella Chiesa parrocchiale Santa Margherita V.M., rassegna corale in diretta sulla pagina Facebook di Sardegna Live, presentata da Roberto Tangianu.

“A sa Biddobranesa” è molto più di una festa: è un atto d’amore per il paese e per una cultura che non vuole essere dimenticata. Ed è grazie all’impegno costante dell’associazione Biddobrana e dei suoi sostenitori che Villaurbana può guardare alle sue radici con orgoglio e al futuro con speranza.