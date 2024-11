Il Questore Aldo Fusco ha adottato 24 misure preventive sin dall'inizio del suo mandato nella provincia di Oristano. Dopo un mese dalla sua nomina, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha emesso diversi avvisi e ammonimenti per atti di violenza domestica e persecutoria, insieme a fogli di via obbligatori e avvisi orali. Queste azioni mirano a proteggere le vittime di tali reati, offrendo loro un precoce avvertimento contro potenziali aggressori.

I reati di violenza domestica e persecuzione sono spesso difficili da riconoscere, poiché si verificano all'interno delle mura domestiche e possono essere scambiati per manifestazioni d'affetto anziché per forme di violenza. Le vittime hanno il diritto di chiedere assistenza presso qualsiasi ufficio di polizia, dove il Questore può emettere avvisi di astenersi dal comportamento violento.

La recente legge n. 168 ha ampliato la protezione delle vittime di violenza domestica, includendo ulteriori comportamenti pericolosi. Il Questore è autorizzato a intervenire automaticamente o in risposta a segnalazioni non anonime di reati correlati alla violenza domestica. Questo approccio anonimo consente di aiutare le vittime che altrimenti non avrebbero il coraggio di denunciare.

Le misure di prevenzione come i fogli di via e gli avvisi orali sono strumenti "tipici" disciplinati dalle leggi antimafia, utilizzati per allontanare individui socialmente pericolosi o per invitarli a rispettare la legge. Questi provvedimenti hanno contribuito a contrastare la criminalità locale, specialmente le truffe perpetrate ai danni di persone anziane o vulnerabili.

Questi casi, come quello della madre che maltrattava la figlia maggiorenne, evidenziano la complessità e la varietà della violenza domestica. Le azioni del Questore hanno contribuito a proteggere la comunità da individui malintenzionati e a garantire la sicurezza pubblica.