Ieri, martedì 12 novembre, un’altra nave è stata fermata nel porto commerciale di Oristano a causa di gravi carenze strutturali rilevate dal personale abilitato Port State Control della Capitaneria di Porto.

La nave, lunga 95 metri e di bandiera liberiana, proveniva dal porto di Spalato con a bordo una carico di cereali. Durante l'ispezione per verificare il rispetto delle normative internazionali e nazionali sulla sicurezza della navigazione, sono emerse carenze strutturali significative, come fori dovuti a corrosione sul ponte di coperta e deterioramento delle attrezzature di salvataggio per situazioni di emergenza.

Di conseguenza, la nave è stata soggetta a fermo amministrativo e non potrà riprendere la navigazione fino al ripristino degli standard minimi di sicurezza e a una nuova ispezione favorevole da parte del personale Port State Control della Capitaneria di Porto.

Questa azione fa parte delle attività di controllo tecnico e monitoraggio costante delle navi mercantili che fanno scalo nel porto di Oristano per le operazioni di carico e scarico merci.