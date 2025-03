Ula Tirso ha vissuto un’edizione memorabile della Rassegna delle Maschere Tradizionali, un evento che sabato scorso, 15 marzo, ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da tutta la Sardegna e un pubblico numeroso ed entusiasta. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale S’Urtzu e Sos Bardianos con il supporto dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità ha confermato ancora una volta il suo valore culturale e identitario.

Inoltre, quest’anno il Carrasegare Ulesu ha ottenuto un importante riconoscimento, entrando ufficialmente a far parte dei Carnevali Storici Sardi. Un traguardo che sancisce il valore della tradizione e premia il lavoro costante dell’Associazione e del Comune per la tutela e la promozione del patrimonio culturale locale.

“Una soddisfazione grande”, ha dichiarato Matteo Masones, segretario dell’Associazione e assessore comunale. “È un impegno che ci porta via mesi, ma ogni anno cerchiamo di migliorare e già stiamo pensando al 2026. Lo facciamo con passione per tramandare le nostre tradizioni e per il nostro piccolo paese, che riesce a organizzare eventi di così forte richiamo. Il merito va a tutti: alla nostra associazione, alla comunità, alla giunta, al consiglio comunale, agli uffici tecnici e alla polizia locale. Un ringraziamento speciale va proprio alla nostra vigilessa, la dottoressa Federica Sechi, che si è trovata a gestire con grande professionalità un evento così complesso”.

Tutta l’Associazione S’Urtzu e Sos Bardianos, composta da 36 persone, per lo più da giovani tra i 20 e i 35 anni, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione: “La sfilata è stata un successo straordinario, reso possibile grazie all’aiuto e al supporto di tante persone e realtà. Ringraziamo la Regione Sardegna e l’amministrazione comunale per la collaborazione, gli operai comunali per il loro instancabile lavoro e gli sponsor. Un grazie speciale va anche a tutte le persone che hanno partecipato: famiglie, associazioni, volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. È stato emozionante vedere così tanto entusiasmo e partecipazione. Insieme possiamo continuare a promuovere la nostra cultura e le nostre radici. Grazie a tutti per aver reso questa giornata speciale! Non vediamo l’ora di rivedervi al prossimo evento”.

Il successo della rassegna di Ula Tirso conferma ancora una volta la forza delle tradizioni e l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per la valorizzazione del proprio patrimonio identitario.