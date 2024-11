Un uomo di 69 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba, intorno alle 4:30 del mattino, lungo via Ozieri. Si tratta di Gianni Antonio Delogu.

L'auto su cui viaggiava, una Renault Clio, è uscita di strada dopo aver urtato un dosso, rovesciandosi. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme. Nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimare il conducente, purtroppo il 69enne è deceduto a causa di gravi traumi toracici.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell'ordine. I Carabinieri stanno attualmente indagando per chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.

CHI ERA LA VITTIMA

Gianni Antonio Delogu, un uomo di 69 anni, è deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto durante la notte in via Ozieri, a Oristano. Delogu era l'inventore e il detentore del brevetto di Sanycar, una macchina utilizzata per sterilizzare i carrelli dei supermercati durante il periodo del Covid. La sua Renault Clio è uscita di strada e si è ribaltata, causando la sua morte.

Nel corso del 2021, durante la pandemia, Delogu aveva guadagnato una grande fama non solo in Sardegna grazie alla sua startup. Tre anni fa, sul suo profilo Facebook, aveva scritto: "Dopo 10 anni dal mio primo brevetto è un vero piacere e un grande orgoglio essere arrivato con Sanycar a essere partner delle più grandi Aziende commerciali e Aeroportuali a livello Internazionale, ma soprattutto portare il nome di Oristano nel mondo".